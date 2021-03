Elliot Page se sincera tras su decisión de declararse transgénero: "Quiero vivir y ser quien soy"

En una declaración publicada en sus cuentas de redes sociales la estrella de 'Juno' u 'Origen' anunció: "Quiero compartir contigo que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot". Ahora confiesa que siempre "me sentí como un niño" . "Quería ser un niño. Le preguntaba a mi madre si podría serlo algún día", rememora sobre su infancia.

"Me convertí en actor profesional a la edad de diez años", continúa, subrayando que su trayectoria profesional implicaba que tenía que dejarse crecer el cabello nuevamente para "verse de cierta manera". "Nunca me reconocí", dice Elliot sobre su experiencia ante las cámaras antes de salir del armario: "Durante mucho tiempo no pude ni mirar una foto de mí mismo".