Ellen Page se declara trans y cambia su nombre por el de Elliot

Ellen Page , la estrella de películas como Juno o Origen y series como The Umbrella Academy ha hecho público a través de sus redes sociales que es transgénero y que a partir de ahora pasa a ser conocido como Elliot Page .

Continúa en su nota pública afirmando que "Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria".