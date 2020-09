Los vecinos de Alcubas homenajean a Salvar, el médico del pueblo, en su último día

Es la emotiva despedida de un médico rural de toda la vida dedicado a sus vecinos. Se jubila después de toda una vida dedicada a sus vecinos. En plena pandemia y, de baja por una operación, decidió volver al trabajo para salvar vidas. Y eso nadie lo olvida. Salvador Sáez sale de consulta como cualquier día. Pero no es cualquier día porque los vecinos del pueblo tienen memoria y lo reciben con aplausos. "Ha sido muy bonito y emotivo no me lo esperaba", dice Salvador, que reconoce que estaba siempre pendiente porque no es lo mismo ver enfermo a un paciente que a un vecino.