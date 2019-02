La importancia de emplear bien las palabras al hablar sobre cáncer

Utilizar palabras para referirse al cáncer como ‘bala mágica’, ‘terapia milagro’ o ‘caballo de Troya’ pueden no ser la mejor solución. La metáfora, un recurso literario, puede aparecer también en el terreno periodístico. Es importante que cada agente (periodistas, personal sanitario y pacientes) se ocupe de emplear correctamente los términos para no despertar sensacionalismo.

Algunos organismo como el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) desaconsejan estos términos, ya que los consideran perjudiciales para los afectados. “Al utilizarlos damos a entender que la persona con cáncer tiene la obligación social de luchar y ser fuerte todos los días, cuando en muchas ocasiones no es así. No es una situación que se elija libremente y no depende del afectado si la enfermedad avanza porque no tienen efecto los tratamientos”, han asegurado.