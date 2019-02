En España, el tratamiento psicológico a personas afectadas por cáncer es insuficiente o nulo

Sin embargo, en el estudio se señala que el 48% de los hospitales públicos españoles no ofrecen esta atención especializada y en el 52% restante, es insuficiente. Todos los planes autonómicos o estrategias dedicadas al cáncer (al igual que la Estrategia Nacional en Cáncer del SNS) hacen referencia a la necesidad de brindar apoyo psicológico a pacientes de cáncer y sus familiares. No obstante, cuatro Comunidades Autónomas (Islas Canarias, Cantabria, Islas Baleares y Murcia) no poseen planes en cáncer y, de aquellas que lo poseen, casi la mitad (el 46 %) no están vigentes.