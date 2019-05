Encuentran a un apoderado de VOX muerto en su casa en Lavapiés

José Luis Sánchez, un apoderado de Vox de 78 años, ha sido encontrado muerto en su domicilio en Lavapiés . Sus compañeros del partido han avisado a los bomberos cuando han visto que el hombre no acudía al colegio electoral ni respondía a las llamadas.

