Los enfermeros advierten: las mascarillas transparentes de PVC que usan algunos influencers no protegen del coronavirus

Es el Consejo General de Enfermería el que lanza la advertencia para que nadie caiga en equívocos en plena segunda ola de la pandemia : las mascarillas transparentes de PVC que se están poniendo de moda entre algunos influencers y famosos no protegen contra el coronavirus , y pueden suponer, por tanto, un riesgo para la salud.

“No están certificadas ni homologadas en España y no se recomienda su uso, a no ser que sea estrictamente necesario por motivos por los que las personas necesiten mostrar su expresividad y poder leer los labios", ha dicho la enfermera del organismo, Guadalupe Fontán.