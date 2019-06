Emotiva despedida a David Carragal, el joven que murió tras una brutal paliza en Oviedo

La iglesia parroquial de San Pedro de Cudillero ha acogido este miércoles 19 de juniol de David Carragal, el profesor de 33 años que murió el pasado lunes en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), tras una semana ingresado. El jovenen una fiesta de Oviedo, después de que le pidieran tabaco y este no les diera porque no fumaba.

Los hechos que provocaron la muerte de David tuvieron lugar durante la madrugada del pasado martes, sobre las cinco de la mañana. Los presuntos agresores se acercaron primero a las dos amigas que acompañaban al joven y que iban unos metros por delante de él. Ellas los ignoraron y posteriormente le pidieron tabaco a él. Al no ser fumador, no les pudo dar ya que no llevaba.