Los epidemiólogos advierten de que no sirve confinar sin reforzar la Atención Primaria y el rastreo

Los epidemiólogos advierten de que la Comunidad de Madrid , en el nivel máximo de riesgo 4 , con unos 1.250 nuevos casos de covid al día y 38 fallecidos de media diaria en la última semana, no logrará rebajar los contagios con “confinamientos intermitentes” como los de los puentes de noviembre mientras no se refuerce la Atención Primaria y el rastreo .

- INSTITUTO DE SALUD CARLOS III:

Para el doctor Miguel Ángel Royo , “los vaivenes no son buenos, hacen muy difícil saber qué medidas están funcionando y cuáles no. En principio, las restricciones deben mantenerse como mínimo dos semanas". Aunque en esta ocasión, “confinar dos puentes es muy similar a un confinamiento de dos semanas perimetral: entre semana no se desplaza la gente, es parecido a cerrar diez días”.

- ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE SALUD PÚBLICA:

Estas medidas “en nada afectan a la infección que hay dentro”. Para dentro, hacen falta restricciones de movilidad y reunión, toques de queda, “ampliación de teletrabajo que es la forma más eficaz de reducir la movilidad. También cerrar interiores de bares y restaurantes, medidas gravosas económicamente pero hay dinero del Gobierno y fondos europeos”, asegura. “Hay que tomar Madrid como una unidad. Las ZBS carecen de sentido porque no hay una zona contagiada y en el resto un oasis. Las diferencias son pequeñas y los límites no están claros para la gente”, según García que cita como ejemplos Majadahonda, Aranjuez y Colmenar, “con poca incidencia hace un mes”. Las medidas del Gobierno regional “no tienen explicaciones científicas. Madrid debería hacer como Castilla León o Murcia, cumplir las recomendaciones del Consejo Interterritorial” del Ministerio de Sanidad.

“Valencia y Asturias tienen muchos rastreadores. No hacemos pruebas a contactos estrechos. Tenemos que localizar a los supercontagiadores. En los colegios no hacen test a compañeros de burbuja, solo se confinan en casa”, critica.



“No convirtamos la pandemia en batalla política; en Francia, Alemania e Italia no pasa. Hay vidas y mucho sufrimiento en juego, quienes sobreviven pueden tener secuelas. No bajamos de 400 casos por 100.000 desde hace mucho, deberíamos tener menos de 25. Si no conseguimos, tendremos que volver al confinamiento de marzo”, concluye.