El 95% de los escolares madrileños está expuesto a alimentos poco saludables cerca del cole, según un estudio

La revista ‘Nutrients’, referente en la divulgación de artículos relacionados con el impacto de los nutrientes en la salud humana, acaba de publicar un estudio de investigadores del Grupo de investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Alcalá sobre la disponibilidad y la accesibilidad de productos no saludables alrededor de los centros escolares de Madrid.

Esta investigación, que se enmarca en el proyecto europeo ‘ Heart Healthy Hoods’ , analiza la presencia de comercios en las proximidades de los centros educativos en los que los escolares pueden adquirir productos alimenticios no saludables, com o bollería industrial, bebidas azucaradas o alimentos altamente procesados.

Aumenta esta situación en los barrios más pobres

Según la autora principal del estudio, la investigadora de la UAH, Julia Díez, "la facilidad que tiene la población infantil y adolescente para adquirir productos no saludables , sea comida rápida o los alimentos altamente procesados que se venden, por ejemplo, en los supermercados, es un factor clave de su entorno alimentario. En España, un 27%% de los niños y un 19% de los adolescentes presentaba exceso de peso en 2017. En la Comunidad de Madrid, uno de cada cuatro. En la ciudad de Madrid, hay una diferencia de más de un 10% según la clase social. La buena noticia es que la obesidad infantil es, en gran medida, prevenible’.

En este sentido, Díez aporta el ejemplo de la ciudad de Londres, donde a partir de este año, los locales de comida rápida estarán obligados a cumplir unos estándares mínimos de calidad nutricional y no podrán abrir a menos de 400 metros de un centro escolar. Además, se ha prohibido la publicidad y marketing de comida no saludable en toda la red de transporte público. Este tipo de medidas permiten ‘desnormalizar’ la ubicuidad de la comida no saludable, como ya se ha hecho con el tabaco.