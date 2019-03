“Voy al colegio en taxi” así viven los vecinos de Orrios, un pueblo de ‘la España vacía’

Alin de 14 años y Osama de 10 siguen en Orrios “nos gusta vivir aquí, salimos de casa, corremos, jugamos sin ningún peligro, pero a veces nos aburrimos mucho, nos gustaría que hubiera más niños” cuentan sobre su día a día, “los fines de semana vienen más niños, pero el domingo se van a sus ciudades”. A pesar de que la escuela cerrara, ambos han podido seguir estudiando, Alin coge cada mañana un autobús que recorre varios pueblos y después lleva a los más jóvenes hasta el Instituto de Educación Secundaria más cercano que se encuentra en Teruel. Por su parte, Osama, cuenta: “Voy al colegio en taxi, me recoge un taxista y me lleva al pueblo de al lado, somos 7 en el colegio, después me trae de vuelta a mi casa”. Estos servicios garantizan la educación de los dos menores, no obstante, el padre de Osama afirma que cada 15 días las clases de su hijo se extienden por la tarde, en estos días el servicio de taxi no está incluido por lo que, si él trabaja, no puede ir a recogerlo y el niño falta al colegio.