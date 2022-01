Posible estafa en Terrassa con un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Vecinos y comerciantes del barrio de Can Boada de Terrassa fueron agraciados con la Lotería de Navidad. El número que llevaban, el 86.744, estaba premiado con 100 euros al décimo. Unos cupones que fueron distribuidos por la Asociación de Vecinos Grups Gibraltar-Lluís Companys y del cual algunos comerciantes hicieron participaciones. La mala noticias es que ahora se han dado cuenta de que no pueden cobrar el premio.



Al parecer, un miembro de la antigua dirección de la entidad vecinal vendió los décimos pero, el pasado 21 de diciembre, la administración de lotería dio la voz de alarma al informar de que no se habían pagado los décimos reservados, según informa el Diari de Terrassa. Fue entonces cuando los responsables de la entidad chequearon las cuentas corrientes y descubrieron que estaban a cero. Aunque decidieron pagar de su bolsillo los décimos, el gesto no fue suficiente, pues una vez que los décimos resultaron premiados se dieron cuenta de que se habían vendido más participaciones que décimos premiados.