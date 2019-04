Condenado a 4 años y medio de cárcel por estafar a 349 parejas con el cordón umbilical de sus bebés

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a Raúl Conejero por estafar a 349 parejas con la extracción y preservación de células madre del cordón umbilical de sus hijos recién nacidos y le ha impuesto la obligación de indemnizar con 10.000 euros a cada una de las víctimas por daño moral así como a devolver lo que les cobró indebidamente, una responsabilidad civil que supera así los 3,49 millones de euros y de la que deberá responder, si él no puede, el laboratorio Stem Cell , para el que trabajó.

Raúl Conejero reconoció los hechos durante el juicio celebrado el pasado mes de febrero y aceptó una pena de cuatro años y medio de cárcel que la sentencia mantiene al dar por probado que este hombre ofreció servicios de recogida y preservación de sangre extraída del cordón umbilical a las víctimas a cambio de entre 1.800 y 2.200 euros por contrato, para luego no cumplir su parte del acuerdo, pues o no enviaba el material biológico a conservar o no pagaba el mantenimiento de las muestras.