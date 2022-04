La cronología de lo que sucedió esa noche es aún confusa y la Guardia Civil espera encontrar una explicación con las muestras halladas en la vivienda. Los investigadores no tienen claro si el cuerpo de Esther López pudo ser escondido en la finca de El Romeral , ni tampoco si se trata de un crimen intencionado o de un accidente. Lo que sí que tienen claro es que las causas de la muerte de la joven fueron las horas a la intemperie con una hemorragia lenta y no el impacto por un atropello.

A la Guardia Civil no le encajan varias cosas del relato de Óscar. Los agentes saben que el amigo y sospechoso de la muerte de Esther López no durmió esa noche en la finca de El Romeral. El joven no se despertó esa mañana en Traspinedo y sí lo hizo en Valladolid, aunque tampoco llegó a abrir el negocio que tiene en la ciudad vallisoletana, aunque era día laborable. El móvil no lo tuvo conectado hasta por la tarde y aunque tanto el coche como la ropa de Óscar fueron limpiadas exhaustivamente, la Guardia Civil espera encontrar restos que puedan dar explicación a la muerte de Esther López.