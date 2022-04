La Guardia Civil halla muestras de sangre en la vivienda de Óscar, amigo y sospechoso del crimen de Esther López

La Guardia Civil recoge muestras de sangre en la vivienda de Óscar

Los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid y de la Unidad Central Operativa creen que varias muestras recogidas en la vivienda podrían ser sangre de Esther López. Los restos biológicos han sido enviados al laboratorio de criminalística de Madrid junto con más de 500 muestras. Es el resultado del trabajo de cuatro días intensos en los que el Equipo Central de Inspecciones Oculares ha peinado la finca de El Romeral y la vivienda.

Esther López sí tenía heridas sangrantes

Estos resultados concretos, positivos a las técnicas de detección de sangre, podrían suponer que el cuerpo de Esther estuvo en ese lugar. La novedad es que, según fuentes de la investigación, en el cuerpo de Esther sÍ se encontró sangre en la autopsia; varias de las heridas eran sangrantes. Con ese dato pusieron a buscar restos de ADN a los agentes de criminalística, y a los perros que marcaron varias veces en el suelo de la vivienda de Óscar.

Trabajaban con otra certeza; el móvil de Esther estuvo en esa casa después de la hora en la que Óscar insiste en que dejó a la joven en el cruce de La Maña. Por eso la misión maratoniana de estos días era encontrar pruebas biológicas que pudieran apuntalar esa prueba. De momento la condición de investigado de Óscar no ha variado y no se le ha detenido a la espera del resultado de laboratorio que podrían tardar en ser procesadas dado el volumen de muestras recogido.

Están también pendientes de las piezas del coche de Óscar que se han llevado a Madrid. El frontal y el maletero. En el antiniebla derecho creyeron hallar una marca que podría indicar un golpe pero cuando lo desmontaron, los peritos de la marca tenían claro que ese coche no había golpeado a un cuerpo, ni siquiera se había dado un simple “toque”. Hay unas piezas del anclaje que se habrían roto. En la centralita del vehículo también han descubierto anomalías, como si hubiera desparecido una pieza del vehículo, pero están valorando si se trata de un defecto no atribuible a Óscar. El coche Volkswagen T-Roc es de renting y no es normal que le haga cambios estructurales. La Guardia Civil se llevó el vehículo de Óscar el miércoles. Era la segunda vez que se lo llevaban. En la primera inspección encontraron en el maletero ADN de Esther pero con la muestra que tenían no han logrado explicar si es sangre o saliva, o qué tipo de resto biológico.

El móvil de la joven ha sido analizado y aunque no ha aportado huellas, gracias a los posicionamientos se han podido trazar un itinerario más concreto de esa noche. Con los enganches a la antena de Vodafone que está muy cerca solo sabían la orientación, el ángulo desde la antena en la que se había movido el teléfono. Pero era imposible situarlo con exactitud. Ahora con ese estudio concreto han acelerado las pesquisas. Por eso buscan restos biológicos que demuestren que Esther con vida o el cuerpo estuvo en esa vivienda. Los investigadores todavía no tienen claro la cronología del atropello y las horas. Tampoco si el cadáver estuvo escondido para luego ser depositado en la cuneta donde lo hallaron tanto tiempo después. O si no estuvo más que unas horas en el maletero, mientras Óscar limpiaba pruebas y pensaba en qué hacer tras el suceso. Ni siquiera tienen claro si se trata de un accidente o de un crimen intencionado. La causa de la muerte de Esther no fueron los traumatismos provocados creen por un atropello, ni la hemorragia interna que le provocó un shock hipovolémico. Fueron las horas a la intemperie con una hemorragia lenta. Si hubiera sido atendida en un hospital, no habría fallecido.

Pero Óscar no sale de su relato. Lo ha repetido con algunas variaciones ya en cuatro ocasiones. Tras una noche de fiesta, dejó a Esther en el cruce del restaurante La Maña después de una discusión. Según él porque ella quería seguir y él dormir. No le creen pero todavía no tienen claro si llegaron hasta la vivienda de Óscar y allí ocurrió algo, o si todo sucedió antes. Lo que siempre supieron, es que finalmente el sospechoso no llegó a dormir en el Romeral aunque lo dijo. Por la mañana no se despertó en Traspinedo sino en Valladolid aunque estuvo desconectado todo el día de su teléfono hasta la tarde y no abrió su negocio a pesar de ser día laborable. Quizá la tardanza en entrar en esa casa de Traspiendo para una inspección se deba a que antes de tener el informe de los teléfonos, con los teléfonos físicos, que los sitúa a los dos en esa casa, no tenían una prueba tan clara de que Esther había estado en la casa.