Este mismo portal asegura que la actriz israelí Gal Gadot, estrella de 'Wonder Woman' y antigua Miss Israel ha sufrido insultos en las redes sociales por defender posturas ambiguas sobre el conflicto en las que defendía terminar con el 'círculo vicioso' de la violencia en la región. Un comentario en el que expresaba que "mi corazón se rompe. Mi país está en guerra. Me preocupo por mi familia, mis amigos. Me preocupo por mi gente".