"Están 'rulando' varios anuncios de mi trabajo personal. Yo soy trabajadora sexual y la verdad es que no me sorprende para nada que haya pasado esto", afirma en el vídeo. "Esperaba que sucediera en algún momento porque estamos sufriendo desde hace un año y pico un escarnio brutal hacia mi persona y hacia el colectivo animalista en el que milito". "Todo mi entorno lo sabe. Desde la mujer a la que le compro el heno para el santuario a la gente que ha venido a ayudar. No lo voy ventilando por ahí porque utilizo las redes sociales para hacer activismo", justifica.

"Ya está bien de seguir este sistema patriarcal que dice qué está bien y qué no. Qué podemos hacer y qué no con nuestros cuerpos. Para algo son nuestros", aclara. "Podemos ser feministas y trabajadoras sexuales. Vamos a ver... A mí no me representa este feminismo hegemónico abolicionista; discrimina a muchísimas compañeras, no es inclusivo", finaliza.