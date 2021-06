Un perro potencialmente peligroso sin ningún tipo de protección o bozal atacó a Fatou, la menor de dos años

La veterinaria que salvó a la menor: "Todavía estoy impactada"

La madre de Fatou ya ha interpuesto una denuncia contra el propietario en los juzgados, por llevar suelto al animal sin protección. "La cara de pánico y horror de la madre y de la niña, esa imagen no la he podido borrar de mi cabeza. Todavía estoy impactada. Mi profesionalidad fue lo que hizo decidir que tenía que abrirle la boca al perro. Sé que cualquier persona no hubiera podido reaccionar así porque en esos momentos no hay cordura. No valoré el daño mío ni los posibles ataques hacia mí. Mi prioridad era salvar a la niña", precisa la veterinaria sobre su intervención.