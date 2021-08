La pandemia impide la celebración de la Feria de Málaga un año más

La situación creada por la pandemia hace que la Feria de Málaga no se celebre tampoco este año. Aunque, el Ayuntamiento no renuncia a las fiestas completamente y ha organizado actividades de tipo musical, siempre evitando aglomeraciones y guardando las medidas de seguridad para tratar de evitar contagios. Un dispositivo de seguridad , en el que están participando unos 1.500 agentes , velará por la seguridad y el cumplimiento de las normas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pedido a los ciudadanos que "sigan con la precauciones y prevención" frente al virus. "Hay que saber divertirse, vivir el verano de otra manera... ¿Podemos recordar la Feria? De acuerdo; ¿Podemos pensar en la Feria del año que viene? De acuerdo, pero la Feria de este año no existe y que no existe es que no hay reuniones en ese sentido", ha explicado.