El coronavirus también acaba con la mítica Feria de Málaga: la ciudad perderá 60 millones de euros

Dispositivo de la Policía Local en Málaga para recordar la suspensión de la Feria

Desde la Policía Local han recordado que está prohibido el baile en establecimientos, que no se permite beber en la vía pública, que las concentraciones en las mesas no pueden ser superiores a 12 personas y que es obligatorio el uso de la mascarilla. Igualmente, se recuerda que el ámbito privado las celebraciones no pueden congregar a más de 15 personas. Por todo ello, han apelado a la responsabilidad individual para evitar aglomeraciones y actuar en consecuencia al momento actual que se vive, con un incremento, además, de los contagios por COVID-19.