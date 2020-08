Más de 230.000 firmas de profesores para exigir al Ministerio de Educación una 'vuelta al cole' segura

"Los profesores y trabajadores de los centros escolares que hemos tenido acceso a los protocolos anti-COVID que se están manejando para la vuelta al cole este septiembre estamos preocupados. Lo único que se les va a exigir a las escuelas es que usen mascarillas y gel hidroalcohólico, pero todo lo demás va a seguir exactamente igual. Ni las van a dotar de medios, ni de espacios, ni de personal. Han tenido meses para planificarlo y ya hemos visto en las instrucciones que nos han llegado a los centros que no son más que un 'Apañaos como podáis con lo que tenéis", explica en la campaña.

Según la promotora de la iniciativa, los Gobiernos centrales y autonómicos saben que la única forma segura de volver a las aulas es bajando la ratio de alumnos por clase y contratando más profesores. "No hay otra forma posible de mantener la distancia de seguridad en clase si no dividimos los grupos en diferentes espacios y se contrata más profesorado para atenderlos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se están comportando de manera tan irresponsable?", se pregunta en el texto.