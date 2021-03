El fiscal pide de nuevo archivar caso de violación de hermanas de EEUU en Murcia

La presunta violación de tres hermanas estadounidenses por tres jóvenes el 1 de enero de 2020 en Murcia sigue creando polémica, la fiscalía ha vuelto a pedido al juez que investiga el caso el archivo de las actuaciones al considerar que no existen indicios de que las relaciones sexuales se llevaran a cabo con violencia o intimidación.

Dos pruebas que no le han hecho cambiar su criterio

Dice la acusación estatal que tras su anterior petición de archivo se han practicado en los últimos meses dos pruebas que no le han hecho cambiar su criterio, una el análisis de la sustancia encontrada en la chaqueta de uno de los investigados, que según la acusación particular ejercida en nombre de las denunciantes podría haber sido utilizada para incentivar los efectos del alcohol.



Sobre ella, comenta la fiscalía que según el Instituto de Medicina Legal su influencia sobre las capacidades intelectivas y volitivas del individuo no se pueden determinar al desconocerse si hubo ingesta de esa sustancia, para añadir que "en ningún momento las denunciantes realizaron manifestación alguna al respecto".



"Resulta esclarecedora", dice el ministerio público, "la declaración del investigado cuando manifestó que la utilizaba para curar unas lesiones bucales".