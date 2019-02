Las diez frases que no debes decir al conocer a alguien

La alegría, el entusiasmo, la incógnita, y en muchas ocasiones la rapidez emocional son algunas de las sensaciones que tenemos al conocer a alguien que nos gusta. Amor eterno, ¡qué bien suena!. Parece que esa persona te traslada a un mundo atemporal del que disfrutar para siempre. Sin embargo, esto no siempre es mutuo y da lugar a amores ‘no correspondidos’ o desplantes amorosos. Entre estos motivos de inconexión se encuentran, por ejemplo, las frases más inapropiadas que decirle a alguien nada más conocerlo. Mostramos el decálogo de errores que no cometer nada más conocer a una nueva pareja.

Mencionar continuamente a tu ex, realizar preguntas incómodas o recurrir a la crítica puede no ser una toma de contacto ideal. De hecho, los divorcios 'express', derivados de personas que se han conocido precipitadamente, están cada vez asentándose de mayor forma entre la población. Para evitar que esto ocurra es conveniente tener en cuenta las frases iniciales que debemos de descartar:

1-. El eterno ex

Este es el error por antonomasia cometido por multitud de personas. Lo de dejar el pasado a un lado es algo incomprensible para muchos y que saca de quicio a otros. Tener presente continuamente a tu expareja poco aporta en una nueva relación. Además, comparar es símbolo de no haber superado periodos anteriores. Si estás leyendo esto y te identificas con ello, por favor, evita volver a hacerlo si quieres que tu nueva relación evolucione favorablemente. Al menos no para mal.

En este sentido, se podría aplicar la máxima de 'menos es más'. Saturar con continuos mensajes a una persona que acabamos de conocer puede no ser a priori la mejor manera de conquistar a una persona. La experiencia de muchas relaciones avala que es mejor frenar este proceso y conocerse poco a poco para mantener el interés.

4-. ¿Por qué no cambias de forma de vestir?

Las sugerencias para cambiar a una persona desconocida no son del todo acertadas. Incluso, es algo casi imposible en el tiempo. La pareja puede adaptarse al otro pero es complicado que cambie su personalidad, como tampoco así la indumentaria al formar parte de su carácter.

Esto puede significar algo bueno o malo por el contrario. Si se comparte el interés por la simbología del zodiaco es posible que sea un acierto, pero si por el contrario no lo es puede suponer una rareza o incluso un tema cómico con la otra persona a la que acabamos de conocer. Mejor optar por el humor.

Revelar la cantidad salarial puede ser una situación 'incómoda' para la gran mayoría de personas. Esta frase forma parte de los grandes 'NO' que debemos evitar preguntar a una persona nada más conocerla. Las personas reacias a desvelar datos personales sobre su vida rechazan de modo absoluto 'tocar' este tema.

Este apartado puede ser motivo de disputa, sobre todo cuando no se coincide en el resultado. Por tanto, es mejor obviar conocer "con qué partido simpatiza más tu nueva cita". Si quieres que el encuentro fluya es una de las frases que debes eludir.

El victimismo espanta y deja lugar a la inseguridad en uno mismo, algo que no conquista al otro.

El Narcisismo es otra forma utilizada que no convence a la persona que acabamos de conocer. Centrarse solo en las ocupaciones de uno mismo, y no prestar atención a las del otro puede ser una opción arriesgada. La afinidad y la sintonía entre la nueva pareja puede no prosperar si se recurre a esta actividad.