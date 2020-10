Futbolistas del Eibar reconocen haber grabado el vídeo sexual y piden perdón a la víctima

Los futbolistas Sergi Enrich y Antonio Luna han reconocido que grabaron un vídeo sexual sin el consentimiento de la chica con la que mantuvieron relaciones, y han admitido que dieron a entender a la joven que habían borrado la grabación. Ambos han pedido perdón a la víctima , señalando que no esperaran que el tema "acabara como acabó" y que nunca lo hicieron para "hacer daño".

Enrich y Luna han declarado este miércoles en el juicio que se ha celebrado en el Juzgado de lo penal número 3 de San Sebastián. La Fiscalía de Gipuzkoa y la acusación particular, que representa a la víctima, piden para ambos jugadores, que militaban en el Eibar S.D . en el momento de los hechos, cinco años de prisión por un delito contra la intimidad recogido en el artículo 197 del Código Penal, por grabar unas imágenes sin el consentimiento de un tercero. La declaración de la víctima se ha realizado a puerta cerrada.

Tanto Enrich como Luna han reconocido que grabaron su encuentro sexual sin el consentimiento de la chica , a pesar de que al día siguiente tuvieron una larga conversación en la cual ella les pidió "por favor" que borraran el vídeo . A pesar de que le dieron a entender que lo habían borrado, no fue así.

El actual capitán del Eibar ha pedido perdón a la víctima y ha admitido que ella "no lo consintió". "Quiero pedirle perdón a ella por las imágenes duras, me arrepiento mucho, no lo puedo ni mirar, pero así fue", ha manifestado.