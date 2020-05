El Gobierno permitirá reuniones de hasta 10 personas en la fase 1 de la desescalada

No tendrán que ser convivientes en el mismo domicilio , sino que pueden ser familiares, vecinos o amigos. La fase 1 de la desescalada en la lucha contra el coronavirus entrará en vigor el próximo 11 de mayo en todas las provincias que cumplan los requisitos del panel integral de indicadores diseñado por el Ejecutivo.

Actividades permitidas en la Fase 1

-Contacto social en grupos de diez personas para personas no vulnerables ni con patologías previas.

- Atención domiciliaria y seguimiento continuo a personasmayores que no vivan en residencias.

-Comercio minorista y servicios: Apertura generalizada de loslocales y establecimientos comerciales que no tengan carácter de centro o parque comercial (no altera la actividad de los que han podido seguir abiertos). Aforo limitado al 30%. Se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cuando esto no sea posible, se permitirá únicamente la permanencia de un cliente.