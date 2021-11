Gonzalo, tío del niño asesinado en Lardero: "Estamos mal, no hay derecho a tener miedo a sacar a los niños al parque"

Gonzalo, el tío del niño asesinado tiene claro que Francisco Javier tiene que morir en la cárcel, porque para este hombre lo que ha hecho es una hazaña y para él una tragedia. No podemos dejar que estos depredadores vivan frente a un colegio. No puede ser que la gente lleve a sus hijos a los parques con miedo, con el corazón en un puño. La plaza está ahora vacía, no puede ser que los niños estén metido en casa porque un asesino les pueda quitar la vida. Gonzalo no se planeta que la familia denuncia los hechos, ahora solo piensa en enterrar al pequeño y superar el duelo.