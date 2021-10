El alcalde de Lardero denuncia que ni a la Policía Local le comunicaron que el asesino estaba en el municipio

Claman que no debería haber salido nunca de la cárcel , donde le condenaron en dos ocasiones : una por una agresión sexual a una menor en 1993 por la que le cayeron siete años , –aunque no llegó a cumplir ni la mitad de la condena –; y una segunda a 30 años por asesinato y agresión sexual en el conocido como ‘crimen de la inmobiliaria’ , que tuvo lugar en 1998.

En primer lugar, sobre el trabajo de la autoridad policial recalca que “unos héroes estuvieron buscando al niño y se derrumbaron porque no pudieron hacer nada”. “ No vamos a permitir que se les cuestione. Se merecen todo nuestro respeto y apoyo”, ha subrayado, antes de añadir:

“Quiero decir que hay personas como ese criminal que han salido de la cárcel. Hay crímenes que tienen que tener especial interés. Están protegidas y nosotros no sabíamos que estaban en nuestro municipio. Policía Local no lo sabía. Y esas leyes hacen que nosotros no tengamos pistas y que la policía tuviera que dar palos de ciego porque no sabían que había nadie peligroso. Y ayer detuvieron a un auténtico... No voy a ponerle nombre”, ha dicho, lamentando el terrible suceso.