La Guardia Civil eleva el riesgo en la desaparición de Esther López en Traspinedo, creen que no fue voluntaria

La Guardia Civil ha elevado el nivel de riesgo en la desaparición de Esther López , la joven de 35 años que fue vista por última vez el pasado día 12 en Traspinedo, Valladolid. Los agentes ya no tipifican el caso como de 'perfil bajo' y apuntan a que la desaparición pudo no ser voluntaria , según informa Diario de Valladolid .

No obstante, la situación no fue la misma, y el rastro de Esther se perdió en la noche del 12 al 13 de enero cerca del cruce del restaurante La Maña. Tras no ponerse en contacto con sus padres, como solía hacer, estos decidieron denunciar la desaparición.