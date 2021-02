Altercados en Cataluña y Valencia por la encarcelación del rapero Pablo Hàsel

Cataluña vuelve a ver sus calles incendiadas. El problema de convivencia es serio cuando las decisiones judiciales acaban con enfrentamientos violentos en las calles. Todo se mezcla. Un anhelo de independencia fomentado por políticos que luego no llevan a cabo sus planes pero ya llevan años con el juego y ahora una condena, la del rapero Pablo Hàsel, que es respondida con violencia.

No ocurrió en la universidad de Lleida, pero sí ahora en las calles con la protección de las calles y los pasamontañas. Lleida, Girona vuelven a mostrar imágenes de altercados que dan una imagen de todo un país irreal, aunque algunos hablen de falta de democracia. Los manifestantes han tirado huevos delante de la sede del PSC, en la Avinguda Blondel, -el partido más votado en las elecciones, o sea, el preferido por los catalanes tras una votación democrática- y que parece que no gusta a los que piden libertad. Los manifestantes han coreado consignas contra el PSOE y Unidas Podemos, y acuden a la Subdelegación del Gobierno en la capital leridana. Les reprochan una condena judicial que no comparten.