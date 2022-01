Menos ensayos y más mascarillas FFP2: las hermandades de Sevilla extreman precauciones de cara a Semana Santa

Hay algo que tienen claro las hermandades, entre elegir entre llevar mascarilla debajo del paso o directamente no poder sacarlo, la opción ganadora es la primera. " Es más factible tener una Semana Santa con limitaciones a no tener Semana Santa".

Los más devotos están dispuestos a todo, y, por supuesto, también a enfundarse la mascarilla. Pero no solo eso. Están dispuestos a reducir el número de ensayos: "Si podemos poner nuestro granito de arena, bueno es, aunque no será fácil", admiten. Y no, no será nada fácil. Ahí donde no hay abanico que alivie. Ahí donde en tan reducido espacio, debajo del paso, se sufre, se suda, se levantan kilos... "Un esfuerzo que se realiza que es muy duro".