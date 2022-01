El hermano del asesinado en Anchuelo a la mafia okupa: "Si te apuñalan con un arma de 55cm, no quieren un bonito fin"

El hermano de Iván Toribio , el joven de 29 años asesinado en febrero de 2019 en el municipio madrileño de Anchuelo, solicita para sus agresores veinticinco años de cárcel por un delito de asesinato y no homicidio como reclama el fiscal al ser víctima de "una brutal" paliza en la que fue apuñalado por la espalda con un machete de 55 centímetros.

La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado este lunes el juicio con la selección del Jurado Popular que dictaminará sobre la culpabilidad o inocencia de los dos acusados en base a los hechos que consideren probados en la vista. Los familiares del joven se han acercado esta mañana a la sede judicial para reclamar justicia y que los asesinos de Iván no acaben en unos años en las calles porque son " delincuentes".

"Estamos destrozados", ha comentado uno de los allegados, quienes sujetaban una foto con la imagen del fallecido. Quieren conocer la causa del crimen, ya que sostienen que su hermano no estaba relacionado con ninguna mafia okupa y que vivía en una casa de alquiler que había pagado.

El fiscal reclama para los acusados, un hombre y una mujer, quince años de prisión por un delito de homicidio pero la acusación particular, en nombre de la familia, eleva la pena al máximo legal por asesinato al considerar que concurren las circunstancias de alevosía y ensañamiento. "No fue un homicidio porque sus agresores se ganaron su confianza y en una casa le pegaron una paliza brutal y dos puñaladas, una en el cuello y otra corazón. Si te apuñalan con un arma de 55cm no quieren un final muy bonito", ha subrayado su hermano.