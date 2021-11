Los vecinos de Cabanillas, aterrorizados ante okupas violentos: "Nos están robando y amenazando con cuchillos"

Uno de nuestros periodistas acude a las casas en cuestión para hablar con uno de los okupas, que asegura que "se niega a pagar". El hombre además comenta: "Una parte es verdad y otra es mentira, como siempre, pagan justos por pecadores". El okupa justifica su respuesta: "¿Tú dónde vives no hay ladrones? ¿En la política no hay ladrones? Y aquí porque haya cuatro, ¿ya tenemos que pagar todos? Yo creo que no es justo". El hombre asegura que los que están complicando la convivencia en el pueblo se han marchado: "Los que delinquían ya no están".