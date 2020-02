Dimite ‘Hermano Mayor’ como director general de Juventud de la Comunidad de Madrid

Pedro García Aguado, más conocido como 'Hermano Mayor' por el programa que protagonizó, ha dimitido este viernes como director general de Juventud de la Comunidad de Madrid y volverá a su "anterior actividad" por la "enorme demanda de atención" que requieren "tantas familias en el país".



En estos términos se ha expresado el ya exdirector general en su carta de dimisión, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que ha calificado de "intensos, fructíferos y muy satisfactorios" los cerca de cinco meses que ha ostentado el cargo.



Así, García Aguado ha asegurado tomar esta decisión por "propia convicción", ya que entiende que sería "más útil" más cerca de las familias. "Durante la última década, mi vocación y profesión han estado vinculada a la resolución de conflictos dentro del ámbito del hogar, derivados muchos de ellos del consumo de alcohol y otras drogas", ha remarcado.



En la misiva, dedica unas palabras de agradecimiento a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la que comunicó esta mañana su decisión. El pasado 30 de diciembre la líder autonómica y García Aguado coincidieron en el acto conmemorativo de Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la Real Casa de Correos, en el que se percibió la buena sintonía entre ellos. A continuación, también destaca al consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, "por toda la confianza depositada" en él.



"Finalmente, me gustaría resaltar mi compromiso con el proyecto de libertad y gestión de la Comunidad de Madrid liderado por Doña Isabel Díaz Ayuso", concluye la carta de dimisión.



García Aguado estuvo en el foco mediático el pasado noviembre ante un supuesto quebrantamiento de la Ley de Incompatibilidades por su actividad empresarial, ya que posee el 50 por ciento de las acciones de la sociedad Centro Tempus Rehab, pero "pero no ejerce cargo alguno ni percibe remuneración por ello desde su toma de posesión en el cargo el pasado mes de agosto" --cuando fue nombrado--, según aclararon a Europa Press fuentes de la Consejería.



Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid han señalado a Europa Press que agradecen la "labor y dedicación" de García Aguado al frente de la Dirección General.



"Se ha implicado especialmente en los temas relacionados con la mejora de la convivencia en las aulas y contra el acoso escolar, así como la lucha contra las adicciones a las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes", han valorado.



En esta clave, le han deseado "todos los éxitos profesionales en el futuro" y han señalado que confían en que su "carácter extrovertido y conciliador" servirá de ayuda a "muchos colectivos sociales que demandan su labor".