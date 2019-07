La historia de Heydi, la niña migrante que no pudo soportar la ausencia de su padre y se quitó la vida

“Era tan inteligente que no tiene sentido que tomara una decisión como ésta, tan alejada de su carácter”, dijo su tía Jessica Gámez a 'The New York Times' . “Pensé que estaría más segura aquí conmigo que en Honduras”, aseguró. Los médicos trataron de reanimar a Heydi en casa de su tía. Rápidamente, los sanitarios la trasladaron al centro médico infantil de Cohen en New Hyde Park, donde diagnosticaron que la niña estaba “neurológicamente devastada”. Una semana después,