La ley se enfrenta a los nuevos perfiles de hijos: los 'adulescentes' y los ninis, mantenidos hasta que un juez lo decida

y viven a costa de sus padres. En España "se estudiaba hasta cierta edad y el que no estudiaba normalmente, se ponía a trabajar. Ahora se da un nuevo perfil de hijo que no existía yante una situación que no existía y lo valoramos positivamente., porque se está prolongando una situación de incapacidad para mantenerse que perjudica al propio hijo", subraya Diego Rodríguez, abogado de Asociación de Padres Separados (ASEPADI).