Novedades en el paradero de los hijos de la exconcursante de GH Sandra Crespo

Sandra Crespo ha denunciado ser víctima de violencia vicaria

Jesús González, expareja de Sandra Crespo, se ha defendido de las acusaciones

El ex de la que fuese concursante de GH asegura que sus hijos están bien

Jesús González, expareja de Sandra Crespo, exconcursante de 'Gran hermano 6', se ha puesto en contacto con el programa de 'Viva la vida' después de que la peluquera denunciase públicamente el sábado no saber nada de sus hijos, de 5 y 8 años, desde el 1 de agosto, día en que él se los llevó de vacaciones tal y como le correspondía por convenio hasta el 1 de septiembre.

Yo soy la víctima, yo soy la persona maltratada

"Es lamentable y vergonzoso que una madre pueda tener en boca de toda España a sus hijos", ha expresado sobre la actuación de Sandra Crespo que denunció ser víctima de la violencia vicaria de Jesús González. "No tenéis ni idea de lo que he tenido que vivir por culpa de una persona como esta. Yo soy la víctima, yo soy la persona maltratada. Yo soy el que ha sufrido un acoso y derribo y el que me están haciendo la vida imposible Yo no quiero saber en absoluto nada de esta persona. Yo me separé hace dos años y medio de esta persona después de cinco años de convivencia nula", ha añadido.

Sandra Crespo denunció sufrir maltrato vicario

Por su parte, Sandra Crespo relató el sábado en el mismo programa vivir un "infierno" tras su separación. "La lucha de los juzgados llevo desde que me separé", dijo , explicando que "me separo porque estoy viviendo un infierno en mi casa. Me separo con 5 euros en bolso y tres hijos. Creo que si me separo de esa manera es porque ya no puedo más. Automáticamente un juez de familia me da la guardia y custodia de mis hijos. A partir de ahí comienza el segundo infierno. Es un maltrato psicológico no os podéis ni imaginar". "Me dicen que es un maltrato vicario", sentenciaba

La última de las más de 20 denuncias que ha puesto contra su ex no es efectiva hasta que él no la reciba, informaba. "Deberían haber puesto medidas cautelarísimas y no lo han hecho", ha lamentado, con miedo a que utilice a sus hijos para hacerle daño: "Él ha hecho todo lo posible por hacerme daño y quiero pensar que no sea capaz de hacer algo con ellos". "No puedo soportar más este dolor", expresaba, insistiendo en la necesidad de poder tener contacto con los dos pequeños. Por su parte, Jesús González ha dicho haber puesto una denuncia por la falsa denuncia de Sandra Crespo.

Sobre el paradero de sus hijos, la exconcursante del reality denunciaba desde hace días en su cuenta de Instagram no saber nada. "Llevo desde el día 1 sin saber de mis hijos, y veo que voy a estar el mes entero sin saber de ellos. Llamo y nadie me coge el teléfono, hasta me ha bloqueado las llamadas, si alguien los ha visto que se ponga en contacto conmigo, esto ya no es sostenible. Necesito saber de ellos, por favor necesito ayuda", escribió el jueves.

El sábado, en el programa de 'Viva la vida', informaba de que a pesar de los múltiples intentos por ponerse en contacto con ellos, su expareja no respondía ni a sus llamadas ni a sus mensajes. "Yo tengo que poder hablar con mis hijos", dijo, pidiendo que "alguien se lo haga entender, ya que no él está capacitado".

El día 1, denunciaba, "se coló en la piscina privada en la que estábamos y empezó a gritar, yo subí corriendo y vestí a los niños para que se fueran con él, desde entonces no sé nada de ellos, supongo que en Benidorm no están porque nadie les ha visto".

Jesús González se defiende de las acusaciones

Un día después, ha sido Jesús González quien se ha puesto en contacto con el programa para desmentir la versión de Sandra Crespo. "Nadie ha llamado a mis hijos", ha dicho en repetidas ocasiones. Así, aunque ha reconocido que tal y como informaba la asturiana, está bloqueada de sus teléfonos, hay uno en su casa al que sí puede llamar. Además, sus hijos, ha comentado, también tienen teléfono.