Jesús González, ex de Sandra Crespo, da la cara: "Es mentira que haya llamado a sus hijos"

"Me parece vergonzoso, un horror . Llevo once años intentando proteger de todo esto de su propia madre ", dice Jesús, que considera que quien protege a los menores es él, de su propia madre. Toñi le advierte que Sandra no ha cobrado por la intervención en directo y él responde "no te preocupes, que lo cobrará". Además, niega las palabras de Sandra: "Nadie ha llamado a mis hijos".

"No perdono que haga pasar a mis hijos por esta vergüenza . Yo tengo dos líneas móviles, Sandra está bloqueada de una línea más de un año y medio pero puede llamar desde otro teléfono o llamar directamente al teléfono de sus hijos. O a su abuela", añade Jesús en su conversación con la presentadora. "Me parece sorprendente todo lo que está montando. ¿Yo cómo le voy a negar que hable con su madre? Sandra no puede llamar a mi teléfono, pero puede tener contacto con otros teléfonos. Hay miles de forma de ponerse en contacto".

"No tenéis ni idea del horror y pesadilla que yo, como hombre, y mis hijos pasamos por culpa de su madre. Por desgracia, estoy acostumbrado a no saber de mis hijos cuando están con ella. Me vais a disculpar pero desde el 1 de agosto me corresponden a mis hijos por convenio, hasta el 1 de septiembre, y no le he negado la comunicación. Yo soy la víctima, la persona maltratada, la que ha sufrido un acoso y derribo y a quien le han hecho la vida imposible. Me separé hace doce años y tengo derecho a ser feliz, ¿es mucho pedir que nos dejen en paz? No tenéis ni idea de quien es esta persona", es parte de sus testimonio.