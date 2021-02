La historia de Paloma: la influencer que ha visto cómo se contagiaban sus nueve hijos, ella y su marido

Paloma aún no se lo puede creer tras guardar todas las medidas de seguridad. Reconocía en Cuatro al día que no sabe cuándo lo pudieron coger, pero lo hicieron y eso que llevan casi desde Navidad confinados. Pero hace 10 días empezaron a encontrarse mal. Ese mismo día 7 miembros de la familia dieron positivo. “El momento en el que vas viendo salir los positivos de tus hijos es.... en fin, mucho peso para una espalda. Pero gracias a Dios estamos todos bien. Con síntomas pero leves, rezando para que no se complique. Solo pienso en aquellos que lo están pasando mal por esto mismo”, relataba Paloma en sus redes y en el Programa de Joaquín Prat.