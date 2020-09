Un hombre cuenta cómo escapó del célebre asesino en serie Dennis Nilsen, el psicópata de la corbata

El hombre añadió: 'Me dijo que también había perdido un tren, aunque luego admitió que no lo había hecho, y dijo:' Te invito a cenar '. Seguí y caminamos hasta el Strand Cafe, donde ambos pedimos hamburguesas de ternera, patatas fritas, guisantes y zanahorias. Lo recuerdo hablando con un suave acento escocés. Siguió mirándome y no dijo mucho. Parecía un poco agitado. Siguió sacando un cigarrillo a la luz y luego volviéndolo a poner, dudando".

"Después de la cena, me invitó a volver a su apartamento en Muswell Hill para quedarme en su sofá. Insistió, dijo que pagaría un taxi de regreso al piso y luego me pagaría para que yo tomara un taxi hasta la estación por la mañana, pero me preocupaba no llegar a tiempo a mi tren temprano. Tan pronto como fui a ir, se puso bastante malhumorado, casi agresivo", siguió rememorando Barrit. "Pero le di las gracias, le estreché la mano y comencé a caminar de regreso a Waterloo. Ahora me da miedo pensar en lo que podría haber pasado si me hubiera ido con él", finalizó.