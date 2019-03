Un hombre pide el divorcio al descubrir que su esposa es transexual

La historia de Jan, un belga de 64 años, ha vuelto a primera línea. Y es que después de llevar 19 años casado con Mónica, su esposa, descubrió que ella se realizó un cambio de sexo años atrás de conocer a Jan. Este hallazgo no gustó al hombre, que pidió el divorcio al sentirse engañado.

El amor entre ambos surgió cuando Mónica trabajó como asistenta de hogar interna en casa de Jan , quien quedó prendado de ella y posteriormente decidieron tener una relación. Lo que no sabría hasta dentro de unos cuantos años es que ella tenía un pequeño secreto guardado: era transexual.

Atemorizada a ser rechazada por su condición, Mónica simulaba tener la menstruación poniéndose compresas y tampones. Asimismo, ambos decidieron de mutuo acuerdo no tener hijos por lo que no había evidencias claras. Tal y como recoge Última hora, Jan tampoco se percató cuando tenían relaciones sexuales. "Era una mujer atractiva, no tenía rasgos masculinos", añadió