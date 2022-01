6.000 mayores ciudadrealeños podrían quedar desasistidos

Unos 6.000 mayores que viven en diferentes pueblos de la provincia de Ciudad Real, podrían quedar desasistidos si las trabajadoras sociales van a la huelga indefinida al no tener respuesta de la patronal, según aseguran fuentes sindicales. Denuncian que su sueldo está por debajo del salario mínimo interprofesional y que su convenio lleva ya un año caducado. Tras una semana de paros, que no han servido para que avance la negociación, aseguran que si la patronal no se aviene a negociar un "convenio que nos permita tener una vida decente", seguirán en la lucha y esto pasa por convocar una huelga indefinida. Recuerdan que han estado en primera línea de la pandemia y que son un servicio esencial para los mayores.