La huella del coronavirus en España: no habrá baby boom en el confinamiento y perderemos dos años de vida

La huella del coronavirus va a ser alargada. No va a haber baby boom tras el confinamiento, nuestra esperanza de vida retrocederá 60 días, y la globalización saldrá tocada así como la inmigración, que se frenará. Pero el lado positivo es que valoraremos a los mayores y algo cambiará en su trato tras el espejo que de su situación deja el coronavirus. Y sí, el contacto humano volverá a ser un valor. Las cicatrices del coronavirus van a ser profundas. Es normal con un aumento de la mortalidad que podría situarse entre el 10 y el 20 %, una tasa de nacimientos en caída libre y una drástica reducción de la llegada de migrantes se reflejarán este año en un crecimiento negativo, pero, según los expertos, apenas tendrán efecto sobre la pirámide de la población, frente a la huella social y económica que dejará la pandemia.

8.189 fallecidos entre el 14 y el 31 de marzo

Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelon a, parte de los datos de la segunda quincena de marzo (8.189 fallecimientos entre el 14 y el 31 de ese mes) para hacer una primera aproximación. "Ahí se puede ver la magnitud de la tragedia. Murió el doble de personas que si no hubiera existido la pandemia”, explica este demógrafo, aunque señala que esas cifras terribles serán “casi imperceptibles” en la pirámide de población.

Alejandro Macarrón: "La cifra de fallecidos puede llegar a 50.000, un 12% más"

Seguirán naciendo menos niños, no habrá baby boom por el confinamiento

La baja cifra de natalidad es otra de las variables consolidadas y se refleja de forma expresa en la estadística del INE: entre enero y junio de 2019 nacieron 170.074 niños, la cifra más baja desde 1941 , cuando comenzaron a recogerse los datos. Los expertos descartan, en principio, que el confinamiento pueda contribuir a un nuevo “baby boom”. Así lo considera el director del Centro de Estudios Demográficos, que en 2018 promovió con el INE un estudio sobre las razones por las que no se tienen hijos.

Según explica a Efe, las encuestas reflejaron que existen cuatro motivos principales: ser demasiado joven, no tener pareja, no reunir las condiciones materiales adecuadas y, finalmente, cuando se tiene pareja, vivienda, empleo y ganas de tener hijos, la edad dificulta el embarazo. “No veo que ninguno de estos cuatro factores se arregle con la crisis sanitaria”, apunta Esteve, que vaticina que los nacimientos seguirán “en caída libre”, una tendencia prevista para las tres próximas décadas.

Alejandro Macarrón es más ecléctico: “Si predomina el miedo al futuro, no nacerán más niños de lo normal , sino menos. En cambio, si prevalece una vuelta a un espíritu de mayor aprecio por la vida que representan los niños, podría haber un cierto ‘baby boom’, aunque otra cosa es que sea duradero”.

Desde el ámbito de la Sociología, el catedrático de la Universidad de A Coruña (UDC) Antonio Izquierdo comparte el primer argumento: “ Yo creo que la natalidad se va a desplomar, porque en medio de la incertidumbre no se tienen hijos. El principal factor que garantiza una fecundidad sostenida es la seguridad económica, y no la va a haber”, considera.

La inmigración seguirá en retroceso

Izquierdo, fundador del Equipo de Investigación sobre Sociología de las Migraciones Internacionales y representante de España en la OCDE hasta el 2008, pone el acento en otra variable demográfica que se verá afectada por la pandemia: la llegada de migrantes. Los 5,4 millones de extranjeros empadronados en España hasta el 1 de enero que recoge el Padrón suponen un aumento de más del 7 % . A comienzos del año, la población extranjera representaba el 11,4 % del total de residentes en España. Pero este sociólogo anticipa que la curva ascendente se va a frenar, no solo porque las fronteras son ahora “impermeables” sino por la inseguridad laboral: “Con la brutal destrucción de empleo va a haber más concurrencia entre los nativos y los extranjeros; el ‘nosotros primero’ va a estar funcionando”, asegura.

Pero además, anticipa que las “cadenas migratorias” se van a parar: los extranjeros instalados en España no traerán a sus familiares ante el panorama laboral que se anticipa. "Por un lado van a llegar menos migrantes sin vínculos aquí y por otro van a entrar menos personas atraídas por los que ya están en España, de modo que el saldo migratorio va a ser muy negativo o nulo, pero nunca positivo como el último año”, advierte. El demógrafo Albert Esteve coincide en que el movimiento migratorio se va a frenar por esos dos motivos, fundamentalmente el económico. “Ahora no somos un país atractivo; es imposible que vengan migrantes durante este año, incluso puede que algunos de los que están aquí se vuelvan a sus países”, afirma también el director de la Fundación Renacimiento Demográfico , convencido de que la inmigración neta será nula o incluso negativa en 2020.

La esperanza de vida va a caer

El año de la COVID-19 será, pues, un año de crecimiento vegetativo negativo –más muertes que nacimientos– aún más notable que los anteriores, pero los expertos inciden en que ese cambio, apenas perceptible en la pirámide de la población, no será la principal consecuencia de la pandemia. “La huella demográfica no será tan grande como la huella social y económica. Al margen del episodio temporal de estar confinados, es muy relevante lo que puede venir después, una estocada final para que la fecundidad no remonte y para que se altere la lógica de la inmigración”, reflexiona el director del CED.