Última hora del coronavirus: 435 muertos en 24 horas y 4.211 nuevos contagiados

10.57 Toma la palabra en el Congreso la palabra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que justifica su abstención "más cercana al no que nunca" . Argumenta que no se corrigen los errores del último mes como el perverso límite entre economía o vida.

10.12 "Esto no es una guerra, es una hecatombe (...) Nadie va a ganar. Cada día siguen muriendo cientos de personas. No son números, son familias rotas. No le he escuchado hacer referencia a las víctimas".