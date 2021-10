Existen muchos motivos por los que podemos encontrar humedad en las paredes de nuestra casa y, por ello, la forma de hacer frente a este problema no será siempre la misma. Si existe un factor en común entre todas ellas es que, pase lo que pase, lo importante es atacar el problema de raíz ya que, en caso de no hacerlo, por mucho que repares el daño externo, la humedad volverá a aparecer al poco tiempo.

En estos casos, se pueden utilizar distintas soluciones. Una de ellas, cada vez menos utilizada, consiste en inyectar resinas hidrófugas que impermeabilicen la zona, debiendo aplicarse por un profesional cada pocos centímetros para evitar filtraciones y zonas sin cubrir. Sin embargo, este método no siempre resulta eficaz y no siempre puede utilizarse: no es apto para piedra u hormigón, no puede usarse en muros muy gruesos...