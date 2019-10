Las imágenes de una osa desnutrida en Canadá enciende las alarmas ante la falta del salmón por el cambio climático

Los expertos señalan los causantes de esta disminución de la población de peces a: la actividad humana (como el cultivo del salmón que contamina el agua y provoca enfermedades entre los peces) y al cambio climático (al calentarse la temperatura del agua, los peces no terminan de adaptarse). El cambio en el hábitat del salmón determina sus superveniencia y ante el cambio climático no sólo les afecta a ellos, sino también a los osos.

"Vimos a la osa con sus dos cachorros hace unas semanas, hace pocos días la volvimos a ver. No tengo ni idea de qué hará durante el invierno si no encuentra salmón. Yo prefiero mostrar la belleza de la naturaleza en estado puro pero mi deber como fotógrafo me obliga a mostrar este lado también" concluye Hicker respecto las imágenes que capturó.