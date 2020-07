11 personas atendidas en un incendio en un piso de Málaga, entre ellas una embarazada y dos menores

Los sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en Málaga han atendido a once personas afectadas por el incendio ocasionado este jueves en la vivienda de un edificio del barrio de Miraflores (Málaga), de las cuales siete han requerido traslado a centros sanitario.

Los otros tres afectados se han trasladado al Hospital Regional de Málaga y un sexto al centro de salud de Miraflores; no existiendo ningún paciente en situación crítica. Además, se han atendido a dos bomberos que no han requerido traslado a centros hospitalarios y han sido asistidos in situ por los equipos sanitarios, ha explicado.