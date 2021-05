Por tierra, mar y aire, los efectivos se afanan en encontrar pistas que ayuden a reconstruir los movimientos del progenitor, en paradero desconocido desde que se llevase a las niñas el pasado martes 27 de abril para no volvérselas a entregar a su expareja, Beatriz Zimmerman.

Aquel día, la madre de las pequeñas estableció contacto telefónico con él varias veces . Primero le dijo que volverían para cenar, pero después, en las siguientes llamadas sus palabras fueron las mismas: advertía a su pareja que no iba a volver a saber de ellos, que no iba a volver a ver a sus hijas.

Todo ello hace pensar que Gimeno tenía un plan premeditado . De hecho , fue visto por última vez en el puerto deportivo de Santa Cruz de Tenerife , donde cargó maletas y bultos dentro de una embarcación. Le vio un vigilante, y también las cámaras de seguridad del puerto. Sin embargo, en las imágenes no se llega a apreciar a las niñas , sino solamente a él.

¿Qué pasó en la hora desde que estuvo en su casa hasta que se dirigió al puerto?

Concretamente, gracias a su terminal le sitúan a las 19:30 de aquel martes en la casa de los abuelos de las niñas. 25 minutos después estaba en la suya . Estuvieron apenas una hora , porque a las 21:00 horas, cuando llegó la madre a recoger a las pequeñas, ya no estaban en casa. A las 21:30 ya estaba en el pantalán , que estaba a unos 20 minutos de distancia. Por eso, qué paso en esa hora desde que estaba en su casa hasta que fue al puerto es también una incógnita clave.

El portabebé apareció en el mar

Captado por las cámaras, cargó la lancha y se sabe que también metió el portabebé, porque luego aparecería en el mar . Si estaba la pequeña, también la mayor, pero no se las ve moverse en imagen, por lo que es otra incógnita.

¿Qué paso en el tiempo que estuvo parado en el mar antes de volver a puerto?

Sangre en la lancha

En dicha lancha, los investigadores además encontraron restos de sangre , los cuales fueron analizados para determinar a quién pertenecía. Según confirmó el Laboratorio de Criminalística, son de Tomás Gimeno y no de las niñas .

¿Dónde está el ancla de la embarcación, que nunca ha aparecido? ¿Se las llevó a otro barco?

No obstante, no son los únicos destinos que se contemplan, porque no se descarta la hipótesis de que el padre se las haya llevado fuera de España. De hecho, la propia madre de las niñas trasladaba esa posibilidad. Ayer Beatriz pedía la difusión de un vídeo de las niñas pidiendo ayuda para localizarlas. En él, confiaba en que podían haber llegado al Caribe o Sudamérica, donde Tomás Gimeno tenía conocidos.