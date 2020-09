Una influencer experta en discursos motivacionales, acusada de ahogar a su bebé de siete meses en la bañera

Los seguidores de Fiori Giovanni no salen de su asombro. La joven de 35 años , residente en Melbourne, Australia, reconocida influencer que ha hecho carrera en el negocio de los discursos motivacionales llegando a escribir libros de significativo éxito , según recoge el medio New York Post , ha sido acusada de ahogar hasta la muerte a su bebé de siete meses.

Ante la Justicia de Melbourne , la defensa de Giovanni ha mantenido que la intención de la influencer no fue nunca la de acabar con la vida de su pequeña, subrayando que la bebé murió tras descuidar su atención durante unos instantes. Según su abogado, en los momentos previos al ahogamiento, ni la niña ni otro niño que se encontraba allí estaban siendo supervisados.

"Estoy aprendiendo a aceptar mi nueva realidad"

Ella misma, cinco semanas después de la muerte informaba del suceso en su cuenta de Instagram, la cual ahora está inaccesible: “ Con nuestro más profundo dolor y con el alma desgarrada os informamos de la muerte de nuestro ángel ”. “Una pequeña estrella fue enviada hacia nosotros para inspirar, cambiar y transformar nuestras vidas en el corto periodo de siete meses y medio en que pudimos tener el placer de estar con ella”, escribió, en un mensaje recogido por el medio The Age .

Tras ello, recientemente publicó también un vídeo en el que volvía a afirmar: “Ya no tengo que imaginar la tragedia o el dolor que llega de perder algo. Trágicamente perdí a mi pequeña de siete meses y medio unas semanas atrás. Y no, no estoy preparada para hablar de ello todavía ya que lo sucedido aún es increíblemente reciente”. “Es un proceso del día a día y estoy aprendiendo a aceptar mi nueva realidad; aprendiendo más de mí en el proceso de cómo ser mejor y seguir hacia adelante”, manifestó.