Más comercio de barrio, marcas blancas y ofertas: el confinamiento cambia nuestra forma de comprar

Se trata de un sector que ha sido capaz, no solo de garantizar la cadena de suministros en todo momento, sino también de amoldarse a las nuevas necesidades de los ciudadanos , que han modificado sus hábitos de consumo en un 87%.

Así, la irrupción de la COVID-19 y la incertidumbre a la que ha dado lugar han hecho que los consumidores sean más sensibles a los precios (price conscious). De hecho, según los datos de una encuesta llevada a cabo por Adecco Alimentación a 800 personas, el 53 % de los consumidores afirma haber optado por productos más económicos durante el confinamiento. Por su parte, un 34 % de los encuestados asegura no haber modificado el gasto en el carro de la compra durante esta situación excepcional, mientras que un 13 % dice haber invertido más durante este periodo que antes de la cuarentena.

No hay duda, el haber vivido un confinamiento ha hecho que las personas adopten nuevos comportamientos de vida y, por tanto, de compra. No obstante “aún no se puede saber a ciencia cierta si estos comportamientos perdurarán en el tiempo, hay bastante incertidumbre a medio y largo plazo”, explica Mila Montañana, directora de Adecco Alimentación. “Lo que sí es cierto es que se prevé, al menos inicialmente, un consumo racional y enfocado al ahorro por parte de los consumidores, así como una apuesta por el producto de proximidad, es decir, una especie de regreso a lo local, al producto más cercano”, añade Montañana.