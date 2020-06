Llega la nueva normalidad: cómo ha cambiado España desde que el país se paralizó por el coronavirus

La nueva normalidad toma el relevo al estado de alarma

98 días después de que se decretase el estado de alarma, la nueva normalidad le ha tomado ya el relevo. El coronavirus ha sido el causante de 28.322 muertes y 245.938 contagios, según el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, hay varios estudios que afirman que si no se hubiese decretado este estado de alarma, las muertes hubiesen ascendido hasta los 450.000 fallecidos.

Otra de las novedades será la ausencia de restricciones a la movilidad de vehículos, sobre lo que la Dirección General de Tráfico (DGT), que no prevé grandes atascos, advierte de la "tentación" de pisar el acelerador y de una "conducción compulsiva" tras este periodo de desplazamientos restringidos.

El Gobierno central, por su parte, no oculta que existe preocupación por el riesgo de rebrotes y ha decidido reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) con más recursos financieros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo subrayaba este sábado al pedir al país que no baje la guardia en este nuevo periodo porque "el virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola, y hay que evitarlo a toda costa", insistía ayer durante la declaración institucional desde La Moncloa en la última jornada del estado de alarma.

Así lo han considerado los expertos de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) María Campo y Antonio Muñoz, especialistas en Orientación Familiar y Recursos Humanos, respectivamente. Poco antes de la mitad de marzo todos los niños dejaron el colegio y pasaron a estar confinados, y la vida cambió no solo para ellos sino también para sus padres .

"Hasta ese momento muchos padres deseaban el teletrabajo, pero al mezclarlo con las familias en casa se ha visto que no es lo ideal" porque "los niños no requieren que sus padres estén en casa, sino atención específica". Inciden en que en este tiempo "hemos visto como en todas las familias se ha comprendido que hay que pasar más tiempo con los hijos" y que "conciliar no es solo estar en casa".